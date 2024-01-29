От модели к террористке: кто такая Дарья Трепова Елена ГалицкаяДарья Трепова*, ранее известная как успешная модель и предприниматель, теперь стала объектом общественного внимания после приговора к 27 годам строгого режима за убийство военкора Владлена Татарского и участие в террористическом акте, сообщают журналисты сайта ftimes.
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