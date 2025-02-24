На учительницу из Приморья, связывавшую учеников скотчем, завели уголовное дело

Следственный комитет Приморского края возбуди уголовное дело в отношении учителя начальных классов из поселка Тавричанка, которую подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего .
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