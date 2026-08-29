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WSJ описала хаосе в экономике мира из-за потепления в Тихом океане

WSJ описала хаосе в экономике мира из-за потепления в Тихом океане

Природное явление Эль-Ниньо, которое становится сильнейшим за последние десятилетия, «сеет хаос» в глобальной экономике, затрагивая судоходство, добычу меди и сельское хозяйство, 29 августа пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

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