Украинский экономист предрекает развал НАТО

А сколько народу положили за НАТО и Евросоюз! Не счесть! А какой Украине будет дело до ЕС или НАТО? Украина отработала свое для НАТО, США и ЕС и больше никому не нужна

СК

Сергей Ковалев

кукловодам полицейщина нужна, это не вопрос. "ленинское "разобщиться, чтобы затем объдиниться" это обычные "качели", не закрывающие вопросы полицейщины тех, кто всегда равнее других, как бы тоже равных. НАТО не развалится принципиально, изменения количественные и в чем-то качественные будут, куда деваться, когда мiр опять и снова не получилось выстроить "в ёлочку" с кучкой паразитов наверху. что не означает, что попыток более не будет. т.ч. вопрос "примыкания" всех несамодостаточных по определению лежит в плоскости двух полюсов - мiра России и тех, кто с ней, и другого мiра, где балом правит идея доминирования "исключительности". самоприсвоенной, к слову.