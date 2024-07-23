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Украинский экономист предрекает развал НАТО

Украинский экономист предрекает развал НАТО

В ближайшие годы Североатлантический альянс развалится, а потому стремление Украины в НАТО потеряет всякий смысл.

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Комментарии
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ГГ
Гари Гарин
А сколько народу положили за НАТО и Евросоюз! Не счесть!  А какой Украине будет дело до ЕС или НАТО? Украина отработала свое для НАТО, США и ЕС и больше никому не нужна
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17 час.
СК
Сергей Ковалев
кукловодам полицейщина нужна, это не вопрос. &quot;ленинское &quot;разобщиться, чтобы затем объдиниться&quot; это обычные &quot;качели&quot;, не закрывающие вопросы полицейщины тех, кто всегда равнее других, как бы тоже равных. НАТО не развалится принципиально, изменения количественные и в чем-то качественные будут, куда деваться, когда мiр опять и снова не получилось выстроить &quot;в ёлочку&quot; с кучкой паразитов наверху. что не означает, что попыток более не будет. т.ч. вопрос &quot;примыкания&quot; всех несамодостаточных по определению лежит в плоскости двух полюсов - мiра России и тех, кто с ней, и другого мiра, где балом правит идея доминирования &quot;исключительности&quot;. самоприсвоенной, к слову.
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17 час.
Гоша Веверсис
пускай вступают в НАТО ,это будет концом этой организации хохлы тупо разворуют всю нату
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16 час.

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