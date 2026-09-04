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Маргаритинская ярмарка-2026 в Архангельске: детали программы

Маргаритинская ярмарка-2026 в Архангельске: детали программы

Юбилейная XXV Международная торгово-промышленная Маргаритинская ярмарка состоится в Архангельске 10–14 сентября 2026 года.

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