Путин поддержал идею открытия в Махачкале Дома ветеранов СВО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Махачкале Дома ветеранов СВО, который будет полезен для возвращающихся бойцов специальной военной операции, а также для их близких.
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