На территории психиатрической больницы установят 39 видеокамер

На территории Тамбовской психиатрической клинической больницы смонтируют систему видеонаблюдения. Стоимость работ по результатам электронного аукциона составит 1,8 миллиона рублей, что на 1 миллион меньше, чем начальная цена контракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии