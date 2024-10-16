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Новости Тамбова

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На территории психиатрической больницы установят 39 видеокамер

На территории психиатрической больницы установят 39 видеокамер

На территории Тамбовской психиатрической клинической больницы смонтируют систему видеонаблюдения. Стоимость работ по результатам электронного аукциона составит 1,8 миллиона рублей, что на 1 миллион меньше, чем начальная цена контракта.

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