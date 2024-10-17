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Apple получила патент на проектор дополненной реальности без гарнитуры

Apple получила патент на проектор дополненной реальности без гарнитуры

Компания Apple получила одобрение на патент на революционный проектор дополненной реальности, который позволяет отображать трехмерный контент на различных поверхностях без использования специальной гарнитуры.

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