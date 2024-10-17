Apple получила патент на проектор дополненной реальности без гарнитуры

Компания Apple получила одобрение на патент на революционный проектор дополненной реальности, который позволяет отображать трехмерный контент на различных поверхностях без использования специальной гарнитуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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