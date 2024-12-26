Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА У китайца Вити есть свой ресторан китайской кухни в Улан-Удэ.
Китаец Витя из Улан-Удэ отправился воевать на СВО: "За Россию! За Путина! За бурят!"
Комментарии
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ninikooo Митусова
Дай Бог ему здоровья!
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11 час.
А Кудасов
Эти слова "на века, на всегда, никогда и подобное" надо бы реже и осторожнее применять особенно в лозунгах и призывах, что любят делать наши политики недавно от сохи. Например, в бывшей ЧССР после 1968-го в каждом городе висели огромные транспаранты с тестом: "Se Sovětským svazem nejsou věčné časy a nikdy jinak" который легко переводился: "С Советским Союзом не вечные времена и никогда по другому". И что в итоге, все слова оказались ничем.
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10 час.
Владимир Соловьев
БРАВО ВИТЯ! ЗНАЧИТ ТЫ ХОРОШО ЗНАЕШЬ ИСТОРИЮ, КАК РОССИЯ ГРОМИЛА ЯПОНСКУЮ КВАНТУНСКУЮ АРМИЮ, ОККУПИРОВАВШУЮ КИТАЙ!
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9 час.
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