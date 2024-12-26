Китаец Витя из Улан-Удэ отправился воевать на СВО: "За Россию! За Путина! За бурят!"

А Кудасов

Эти слова "на века, на всегда, никогда и подобное" надо бы реже и осторожнее применять особенно в лозунгах и призывах, что любят делать наши политики недавно от сохи. Например, в бывшей ЧССР после 1968-го в каждом городе висели огромные транспаранты с тестом: "Se Sovětským svazem nejsou věčné časy a nikdy jinak" который легко переводился: "С Советским Союзом не вечные времена и никогда по другому". И что в итоге, все слова оказались ничем.