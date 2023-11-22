Новак: запрет на экспорт дизельного топлива может быть снят в ближайшее время

Вице-премьер России Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что решении о снятии запрета на экспорт дизельного топлива может быть принято в ближайшее время, передает РИА Новости.
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