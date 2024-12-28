Суд определился с вопросом продления ареста бывшему замминистра Дагестана

Принято решение продлить до 7 февраля 2025 года арест экс-замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, который подозревается в получении взятки размером 60 миллионов рублей, заявила 28 декабря руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.