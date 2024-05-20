На федеральной территории «Сириус» подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В ОМВД России по федеральной территории «Сириус» области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», приуроченного к Международному Дню защиты детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии