Банк России сформулировал требования к торговле криптовалютой. Что нужно знать

Информация в данном материале не является инвестиционной рекомендациейЦентробанк по поручению президента предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках специального экспериментального правового режима (ЭПР) на три года.
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