КОСОВО В ОБМЕН НА ЕВРОПУ: ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СЕРБИИ - ПОЛИГОНА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ

▪ Почему досрочные выборы в Сербии станут голосованием не за премьера, а за исторический курс страны▪ Что такое народ-ядро, и почему многонациональное государство распадается, когда этот народ отказывается от ответственности за целое▪ Почему распад Югославии стал не только геополитическим поражением, но и местью сербам за их антифашистский выбор▪ Как украинский сценарий повторяет балканскую технологию превращения части единого исторического пространства в оружие против целого▪ Чем опасна ставка на западный консерватизм, и почему противник либералов не становится автоматически союзником РоссииОб этом в новом выпуске программы «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном, публицистом, режиссёром, политологом и лидером движения «Суть времени».