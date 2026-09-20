КОСОВО В ОБМЕН НА ЕВРОПУ: ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА СЕРБИИ - ПОЛИГОНА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ

▪ Почему досрочные выборы в Сербии станут голосованием не за премьера, а за исторический курс страны▪ Что такое народ-ядро, и почему многонациональное государство распадается, когда этот народ отказывается от ответственности за целое▪ Почему распад Югославии стал не только геополитическим поражением, но и местью сербам за их антифашистский выбор▪ Как украинский сценарий повторяет балканскую технологию превращения части единого исторического пространства в оружие против целого▪ Чем опасна ставка на западный консерватизм, и почему противник либералов не становится автоматически союзником РоссииОб этом в новом выпуске программы «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном, публицистом, режиссёром, политологом и лидером движения «Суть времени».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москвичей колют ш...
- Демократы США реш...
- LD Forbes: Минцифры ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым