В Госдуме предложили ужесточить наказание за самовыгул собак

Депутат Бурматов предложил увеличить штраф за это до 50 тысяч рублей. В настоящее время для физических лиц наказание составляет до 3 тысяч рублейУвеличить штраф за бесконтрольный выгул собак с 3 тысяч до 50 тысяч рублей предложил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии