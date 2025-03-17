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В Госдуме предложили ужесточить наказание за самовыгул собак

В Госдуме предложили ужесточить наказание за самовыгул собак

Депутат Бурматов предложил увеличить штраф за это до 50 тысяч рублей. В настоящее время для физических лиц наказание составляет до 3 тысяч рублейУвеличить штраф за бесконтрольный выгул собак с 3 тысяч до 50 тысяч рублей предложил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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