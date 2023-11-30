Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Частичка души и сердца". Что сказал Томенко на церемонии открытия моста в Барнауле

"Частичка души и сердца". Что сказал Томенко на церемонии открытия моста в Барнауле

Губернатор подчеркнул, что вскоре по путепроводу поедут новые трамваи и автобусы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на церемонии открытия моста поблагодарил всех жителей Барнаула за терпение, проявленное в течение полутора лет, пока в центре города велось строительство очень важного нового путепровода, а также всех причастных к возведению объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх