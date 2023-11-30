"Частичка души и сердца". Что сказал Томенко на церемонии открытия моста в Барнауле

Губернатор подчеркнул, что вскоре по путепроводу поедут новые трамваи и автобусы Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на церемонии открытия моста поблагодарил всех жителей Барнаула за терпение, проявленное в течение полутора лет, пока в центре города велось строительство очень важного нового путепровода, а также всех причастных к возведению объекта.