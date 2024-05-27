Ситуация под Харьковом прояснилась. "Страшная тайна" раскрыта: Новый этап СВО и планы "Севера" – эксперты

Александр Макеев

Ну и правильно! Нацистов и насильно мобилизованных украинцев надо выманить под мощный высокоточный огонь российских войск, закрепившихся в обороне! Уничтожив побольше живой силы и техники нацистов и насильно мобилизованных украинцев, можно обеспечить последующие успешные наступательные действия. Пусть нацистские генералы гонят в атаку на открытой местности батальоны и бригады, как во время Великой отечественной войны обе стороны вели наступательные действия и проводили контрнаступательные удары. Кроме того, растягивается длина линии боевого соприкосновения в СВО. Это распыляет силы нацистов и усложняет управление логистикой и войсками. Ещё бы целенаправленно прицельно уничтожать службы управления тыла нацистов, чтобы организовался у них бардак в управлении потоками техники, боеприпасов, переброски живой силы. И, конечно, поражать центры принятия решений у нацистов! То есть генералитет и штабы нацистов!