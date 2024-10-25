Р. Diddу подозревают в причастности к смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна

Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн мог погибнуть неслучайно. Пользователи сети активно развивают теорию, согласно которой к трагедии может быть причастен скандальный рэпер Шон Комбс, известный как Р.
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