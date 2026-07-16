Внешний аккумулятор-ночник с датчиком движения. Представлен Belkin BoostCharge Pro Power Bank 10K

Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C, цифровым дисплеем и режимом SOSBelkin представила в Китае необычный внешний аккумулятор BoostCharge Pro Power Bank 10K, который сочетает функции портативной батареи и светодиодного ночника с датчиком движения.
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