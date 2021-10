BUY ZN LONG-TERME 10-YEAR T-NOTE FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CBOT:ZN1! daoudfalahi Bonjour mesdames et messieurs, je me positionne acheteur sur le ZN(T-NOTE 10 ANS CBOT ) sur du long terme nous avons un rebond sur la résistance avec une impulsion haussière le ZN tente de reprendre les 140.