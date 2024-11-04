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Царьград

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Киев начал эвакуацию населения Константиновки, администрация сбежала раньше

Киев начал эвакуацию населения Константиновки, администрация сбежала раньше

Украинская армия эвакуирует гражданское население Константиновки.Данные объективного контроля ВС России говорят о том, что из подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР началась эвакуация гражданского населения.

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