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Минздрав Газы: Число погибших от ударов Израиля возросло до 40 405 человек

Минздрав Газы: Число погибших от ударов Израиля возросло до 40 405 человек

Пресс-служба Минздрава Палестинской национальной администрации проинформировала о числе граждан, которые погибли из-за атак Вооружённых сил Израиля, целью которых оказывались расположенные в секторе Газа населённые пункты.

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