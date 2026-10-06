В Гане троих пропавших детей нашли мертвыми в багажнике машины

Мальчики пропали несколько дней назад, когда пошли на учёбу и не вернулись.В городе Тамале на севере Ганы тела троих пропавших мальчиков обнаружили в багажнике черного Hyundai Tucson, застрявшего в грязи неподалеку от зоопарка Коблимахагу.
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