В Гане троих пропавших детей нашли мертвыми в багажнике машины

Мальчики пропали несколько дней назад, когда пошли на учёбу и не вернулись.В городе Тамале на севере Ганы тела троих пропавших мальчиков обнаружили в багажнике черного Hyundai Tucson, застрявшего в грязи неподалеку от зоопарка Коблимахагу.