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«Пусть русский Иван за нас воюет»: Соловьев пришел в ярость из-за требования армян

«Пусть русский Иван за нас воюет»: Соловьев пришел в ярость из-за требования армян

Нагорный Карабах пал, а проживающие на этой территории этнические армяне по гуманитарным коридорам покидают свои дома.

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Комментарии
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ирина Ирина
Пусть сами выгонят Пашиняна , и сами себя защищают.
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55 мин.
Роман Рессер
Если бы армяне в Карабахе не выпендрились в 1987 году, то всё было бы хорошо. В Грузии тоже есть районы массового проживания армян, например, в Ахалкалаки. Живут прекрасно с грузинским паспортом и ездят куда хотят. Армяне, уехавшие из Азербайджана не смогли жить в Армении, почти все выехали в Россию. И что поразительно, по большей части они общаются с азербайджанцами гораздо активнее, чем с армянами из Армении.
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10 мин.
TG
Tamara Goncharuk
Сама, сама….
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9 мин.

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