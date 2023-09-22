«Пусть русский Иван за нас воюет»: Соловьев пришел в ярость из-за требования армян

Роман Рессер

Если бы армяне в Карабахе не выпендрились в 1987 году, то всё было бы хорошо. В Грузии тоже есть районы массового проживания армян, например, в Ахалкалаки. Живут прекрасно с грузинским паспортом и ездят куда хотят. Армяне, уехавшие из Азербайджана не смогли жить в Армении, почти все выехали в Россию. И что поразительно, по большей части они общаются с азербайджанцами гораздо активнее, чем с армянами из Армении.