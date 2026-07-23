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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур де Франс». 19-й этап. Гонщики проедут горный маршрут длиной 127,9 км с финишем в подъем высшей категории

24 июля пройдет 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс». «Тур де Франс-2026» 18-й этап Гап — Альп-д’Юэз 127,9 км Профиль / Карта Начало – 15:15 по московскому времени.

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