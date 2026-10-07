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'The Drop' Rochelle flashback 'powerful' to Mykelti Williamson

Mykelti Williamson discusses Tuesday's episode of "The Drop: A Snowfall Saga," on FX and Hulu, which revealed a major piece of his character's past.

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