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Царьград

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Кибердружина: блокировка 1915 страниц ЦИПсО и борьба с русофобией в Сети

Кибердружина: блокировка 1915 страниц ЦИПсО и борьба с русофобией в Сети

Кибердружина Народного фронта в 2024 году заблокировала 1915 страниц украинского ЦИПсО в соцсетях. Руководитель Владислав Танасийчук отметил удаление экстремистских ресурсов и учетных записей, угрожающих безопасности России.

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