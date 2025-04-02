«День освобождения»: Трамп обложил повышенными пошлинами импорт из десятков стран

Помимо этого, все иностранные автомобили теперь будут облагаться пошлиной в 25%. Американский президент назвал этот день «одним из самых важных в истории Америки»Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 3 апреля новых таможенных пошлин для разных стран.