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Рядовой ВС России Гарипов отбил атаку диверсантов ВСУ, вызвав их отступление

Рядовой ВС России Гарипов отбил атаку диверсантов ВСУ, вызвав их отступление

Рядовой Ильфат Гарипов из Вооружённых сил России успешно отразил нападение диверсионной группы ВСУ. Он обнаружил противника, подготовил огневую позицию и открыл стрельбу, вынудив диверсантов отступить, оставив раненых на поле боя.

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