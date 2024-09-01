Победа, "пиррова победа", разгром: Чего желает остальной мир России на Украине?

От разгрома России до победы, особенно "пирровой". В таком диапазоне в мире, большинство стран которого с пониманием относятся к ставшим следствием политики Запада действиям Москвы на Украине, видят перспективу окончания украинской войны.
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