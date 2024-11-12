Подлодка Уфа завершила визит в Индонезию

Дизель-электрическая подлодка "Уфа" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенная для Тихоокеанского флота в Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и совершающая переход с Балтики к месту постоянного базирования, завершила визит в индонезийский порт Сурабая.