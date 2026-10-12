Small Indian Factories Face Blackouts as Coal Stocks Plunge

Blackouts have started to hit households and smaller Indian factories and steel mills as coal inventories at many power plants plunge while electricity demand soars amid warmer weather and much lower hydropower output.
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