Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Верка Сердючка станет следующим после Зеленского лицом Украины

Верка Сердючка станет следующим после Зеленского лицом Украины

Назначение бывшего футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко советником главы киевского режима Владимира Зеленского носит исключительно политический характер, считает политолог Игорь Никулин «С учетом того, что Зеленский стремительно теряет популярность, как и война, которую он затеял, тут уже любые средства хороши.

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