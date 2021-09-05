Грядут изменения в КоАП, а значит, и новые штрафы водителям Лидия ОрловаВ российский Кодекс об административных правонарушениях готовятся вписать новые поправки, которые, естественно, будут обозначены и очередными штрафами для автолюбителей.
Грядут изменения в КоАП, а значит, и новые штрафы водителям Лидия ОрловаВ российский Кодекс об административных правонарушениях готовятся вписать новые поправки, которые, естественно, будут обозначены и очередными штрафами для автолюбителей.
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