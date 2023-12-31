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Не только о футболе

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Фиаско «МЮ», победы «Сити» и «Челси», «Юве» мчит за «Интером», Плющенко и Навке отказали в грантах, 54 гола Роналду, Ротенберг налил шампанского журналистам. Последний дайджест 2023-го

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Комментарии
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Лена Мисько
Пусть в Новом году что-то горит и взрывается только на трибунах стадионов Мира всем нам и добра
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5 час.
Лена Мисько
🌲 Будьте здоровы и берегите себя и близких. С Новым годом
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22 мин.
Лена Мисько
Год кармический, поэтому прилетит всем по заслугам
Ответить
21 мин.

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