Распространение обязательной военной службы или военной подготовки на женщин поддержали 75,2% жителей Польши, свидетельствуют результаты опроса IBRiS 18 октября, сообщает портал Wirtualna Polska.
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