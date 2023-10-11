Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему Россия не может поддерживать Израиль

Почему Россия не может поддерживать Израиль

Некоторые люди удивляются, почему русские однозначно не встали на сторону Израиля и не осудили палестинцев.

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Комментарии
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Сергей
Почему, почему! Потому что западло!!!!!!!!!!!
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1 час.
Виктор Геманов
Народец, надо сказать, преподленький. Особенно, когда рядом с властью, а не дай боже - во власти!
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22 мин.
А
Андрей
Это ты про себя, а за народ тебя никто не уполномочивал отвечать.
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18 мин.

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