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Русские хакеры наладили получение информации ВСУ через украинских коллег

Русские хакеры наладили получение информации ВСУ через украинских коллег

Поступление оперативной информации ВСУ о ситуации на линии фронта на Украине удалось наладить украинской группе хакеров «Берегини», сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, 11 июля сообщило агентство РИА Новости.

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