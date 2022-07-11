Русские хакеры наладили получение информации ВСУ через украинских коллег

Поступление оперативной информации ВСУ о ситуации на линии фронта на Украине удалось наладить украинской группе хакеров «Берегини», сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, 11 июля сообщило агентство РИА Новости.
Поступление оперативной информации ВСУ о ситуации на линии фронта на Украине удалось наладить украинской группе хакеров «Берегини», сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности, 11 июля сообщило агентство РИА Новости.
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