Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Хохлы и сейчас на передовой дохнут под бурные аплодисменты наркомана Зе, теперь тоже самое у них будет и в тылу проис...Украина ответила ...
  • Ирина Жога
    Кто, выбрал эту гниду? Кто, скакал на Майдане? Они сами достойны того, что имеют. Кокаиновый жидок, это кара для хохл...Украина ответила ...
  • Ирина Галивец
    Вот для таких и нужна смертная казнь! Уничтожили бы показательно хоть одного, другой бы сто раз подумал.Киев совершил оши...

Экономисты определили "единственный фактор", способный снизить инфляцию

Экономисты определили "единственный фактор", способный снизить инфляцию

Учёные РАН думают, что для борьбы с инфляцией нужно расширять предложениеГодовая инфляция, согласно последним данным, составляет в России около 8,5%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх