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ВС РФ создали точную копию позиций ВСУ при подготовке штурма Марьинки

ВС РФ создали точную копию позиций ВСУ при подготовке штурма Марьинки

Российские военнослужащие для подготовки к штурму ключевых высот в Марьинке создали на полигоне в ДНР точную копию украинских позиций, передает ТАСС со ссылкой на командира штурмового подразделения с позывным Ялта.

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