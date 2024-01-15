ВС РФ создали точную копию позиций ВСУ при подготовке штурма Марьинки

Российские военнослужащие для подготовки к штурму ключевых высот в Марьинке создали на полигоне в ДНР точную копию украинских позиций, передает ТАСС со ссылкой на командира штурмового подразделения с позывным Ялта.
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