Футболистка Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: с этим было очень трудно справиться

Чемпионка мира в составе сборной Испании Дженнифер Эрмосо призналась, что ей было тяжело справиться со скандалом, который возник из-за того, что уже бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес насильственно поцеловал ее на награждении после финального матча чемпионата мира - 2023.
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