У браконьеров "выловили" около 38 тонн кеты на дорогах Приморья

На дорогах края сотрудники полиции и Приморского территориального управления Росрыболовства выявили и изъяли из незаконного оборота около 38 тонн кеты без документов, подтверждающих законность её происхождения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Приморское территориальное управление Росрыболовства.
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