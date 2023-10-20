У браконьеров "выловили" около 38 тонн кеты на дорогах Приморья

На дорогах края сотрудники полиции и Приморского территориального управления Росрыболовства выявили и изъяли из незаконного оборота около 38 тонн кеты без документов, подтверждающих законность её происхождения, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Приморское территориальное управление Росрыболовства.