Рубль продолжает укрепляться. Курсы доллара и евро на 4 декабря

Российская валюта продолжает расти.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 декабря 2024 года, составляет 106,1878 рубля (прежнее значение — 107,1758 рубля), официальный курс евро — 112,0200 рубля (предыдущий показатель — 112,8019 рубля).
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