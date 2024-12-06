Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видео посмотрели 3,4 миллиона пользователей.
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону увидели 3,4 млн человек
Комментарии
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Анфиса Иванова
Посмотрела. Послушла. Что удивило ?! - удивила журналистская и, естественная американская наглость Карлсона обращаться к высоко официальному лицу , представителю власти великой державы, на ТЫ ! Он себе позволяет ставить себя на один уровень с Лавровым ?! - дряхлый американизм... Что не удивило?! - не удивило ничего ни из задаваемых вопросов , ни из прозвучавших ответов. Все это , в тех или иных ракурсах ,ежедневно обсуждается абсолютно всеми интересантами положения международных вещей и клятой Украины... и даже мышами за плинтусами... Возможно, нужное и интересное прозвучало без записей... Решила добавить... Только что по прогр " Время" послушала отрывки этого интервью - и там в переводе Карлсон вроде как обращается к Лаврову на ВЫ... Может переводчики разные и каждый по своему перевод делает ?!
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20 час.
МС
Марина Свобода
Ееы бы Вы в школе изучали хорошо английский язык, то знали бы, что обращения на Вы в английском языке нет априори. А переводчики, особенно синхронисты, переводят слишком быстро.чтобы еще и переворачивать для наших ушей попривычнее. Они переводят дословно
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14 час.
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