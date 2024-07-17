Сколько крымских студентов подрабатывает в свободное от учебы время?

59% крымских студентов вузов имеют опыт подработки или стажировки по специальности во время учебы. Об этом сообщается в совместном исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры и проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.