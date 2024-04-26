Венесуэла считает себя частью БРИКС

Венесуэла рассчитывает на вступление в БРИКС в 2024 году и уже считает себя частью союза, заявил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто на конференции «Актуальные тенденции нового многополярного мира» в Каракасе, организованной совместно с посольством России, передает ТАСС.