Венесуэла считает себя частью БРИКС

Венесуэла рассчитывает на вступление в БРИКС в 2024 году и уже считает себя частью союза, заявил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто на конференции «Актуальные тенденции нового многополярного мира» в Каракасе, организованной совместно с посольством России, передает ТАСС.
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