В Британии назвали «российскую угрозу» выдумкой НАТО

Депутат Палаты общин Великобритании от Лейбористской партии Дайэн Эббот выступила против дальнейшего увеличения британских расходов на оборону.
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