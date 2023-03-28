Аргументы недели

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Украинка, напавшая на Кипре на россиян с ножом, получила шесть месяцев заключения

На Кипре окружной суд Ларнаки вынес приговор украинке, которая летом прошлого года напала на россиян с ножом в нетрезвом состоянии.

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