В ДТП на ул. Энгельса в Орле разбились две иномарки

Накануне, 1 марта, на пересечении улиц Энгельса и 1-й Посадской произошло ДТП. Известно, что водитель 1990 года рождения за рулём «Фольксвагена» допустил столкновение с другим транспортным средством — автомобилем «Опель» под управлением водителя 1996 года рождения.