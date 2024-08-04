КНДР может попросить у России помощи в ликвидации последствий наводнений

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР может обратиться за помощью к "самым искренним друзьям" в России в случае, если во время ликвидации последствий наводнений в северо-западных районах Северной Кореи понадобится поддержка.
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